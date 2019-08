Atletas participam de desafio em shopping para arrecadar alimentos

Os principais atletas de corridas do Estado do Ceará irão participar, nesta sexta-feira (30), do desafio proposto pela Academia da Vida, que converte quilômetros percorridos em quilos de alimento para doação. O ato solidário ocorre no Shopping Riomar Fortaleza e já arrecadou três toneladas de mantimentos, todos entregues ao Lar Amigos de Jesus, uma instituição sem fins lucrativos que atende jovens com câncer.

Durante a prova, grupos de 20 atletas se dividirão em três esteiras para competirem por três horas. O objetivo é aferir qual equipe atingirá a maior marca de quilômetros percorridos. O espaço, que recebe qualquer pessoa disposta a unir esporte e solidariedade, foi inaugurado na última quinta (22) e está em funcionamento até o dia 9 de novembro, no piso L1.

Para participar, basta marcar presença na Academia da Vida, que funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. Um grupo de educadores físicos orienta os participantes que desejam correr e auxiliam no exercício.