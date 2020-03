Atletas do Grêmio entram em campo de máscara e pedem paralisação dos jogos de futebol

Os jogadores do Grêmio e o técnico Renato Gaúcho realizaram um protesto neste domingo (15) contra a realização de jogos de futebol durante a pandemia de coronavírus. Antes da partida contra o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho, os membros da equipe entaram de máscara na Arena. Seguindo determinação da Federação Gaúcha, o duelo ocorreu com portões fechados.

Em contato com o GloboEsporte.com, o vice-presidente da equipe, Paulo Luz, solicitou a paralisação das competições. "Essa manifestação dos atletas, e a que faço aqui, deixa implícito nosso apoio para que o campeonato seja paralisado, até que as coisas acalmem e que possamos deslumbrar o que vai acontecer no país. Os países que estão contornando a situação são os que adotam medidas duras. Temos que priorizar a vida", explicou o dirigente.

O Rio Grande do Sul tem sete casos confirmados de Covid-19. No Brasil, são 121 casos devido ao Ministério da Saúde. Vale ressaltar que todos os jogos da 3ª rodada do Estadual serão de portões fechados.