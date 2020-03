Atletas de Ceará e Fortaleza seguem rotina pesada de treinamentos em casa; veja vídeos

Todo mundo teve sua rotina impactada em alguma maneira com a explosão dos casos de coronavírus em território brasileiro. No caso dos atletas profissionais de futebol, a rotina também mudou com o cancelamento de atividades coletivas nos clubes.

Como o Diário do Nordeste publicou nesta quinta-feira (19), a rotina dos atletas, mesmo em casa, está repleta de atividades para que a forma física não seja prejudicada na sequência da temporada.

Jogadores precisam registrar as suas atividades e prestar contas com os clubes. O Sistema Verdes Mares teve acesso a alguns treinamentos dos atletas e comprovou que realmente não "há moleza", muito menos "férias" para eles neste período.

Veja vídeo com o Wellington Paulista, Osvaldo, Ederson, Fernando Prass, Matheus Gonçalves e Richard