Atletas brasileiros suspensos por doping ganham nova chance com Olimpíadas em 2021; veja nomes

O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, pode representar um recomeço para muitos atletas. Isso porque a Agência Mundial de Antidoping (Wada) informou que os competidores que tiverem cumprido a sentença ou punição por substâncias ilícitas ao esporte antes do evento estarão livres para se classificar às provas em 2021. A informação foi publicada no GloboEsporte.com.

"Os períodos de inelegibilidade impostos pelo Código Mundial Antidopagem são por períodos específicos e incluem todas as competições que ocorrem durante esse período. Não há nenhuma disposição no Código para Organizações Antidopagem para escolher períodos de tempo nos quais o atleta teria mais ou menos eventos para competir", disse a Wada através de nota.

No cenário nacional, uma série de candidatos ao pódio olímpico deverão ganhar uma nova chance na maior competição esportiva mundial. Confira a lista com três dos nomes principais:

Rafaela Silva (Judô): suspensa até agosto de 2021. Na Justiça, tenta diminuir a pena em seis meses. Apesar dos Jogos não terem uma nova data definida, a redução pode deixá-la apta para competir por uma vaga na Seleção. Campeã olímpica e mundial, testou positivo para a substância fenoterol, que amplia a capacidade de respiração.

Andressa Morais (Atletismo): suspensa preventivamente pela Unidade de Integridade do Atletismo por uso de anabolizante, teve até a medalha de prata recolhida dos Jogos Pan-Americanos do Peru, em 2019. A modalidade foi o lançamento do disco, em que é uma das apostas brasileiras.

Kácio Freitas (Ciclismo): medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Peru, em 2019, também testou positivo no doping. A suspensão é por tempo indeterminado e pode receber recurso na Justiça.