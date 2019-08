Athletico/PR tem quatro reforços para jogo contra o Ceará

O técnico Tiago Nunes, do Athletico/PR, terá quatro retornos para a partida contra o Ceará, no sábado (31), às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. Foras do duelo com o Grêmio, o clube tem à disposição os laterais Adriano e Madson, além dos meias Nikão e Thonny Anderson.

Atuando com os titulares diante dos reservas do Grêmio, a equipe foi superada por 2 a 1, em Porto Alegre. Entre os desfalques certos, o Furacão não conta com os zagueiros Léo Pereira e Thiago Heleno, e o volante Camacho, todos suspensos. O departamento médico também vai reavaliar o lateral Jonathan, que sofreu lesão no joelho, e o atacante Marco Ruben, com dores no tornozelo.

Na tabela, o Athletico/PR ocupa a 10ª posição, com 22 pontos. Além do Brasileirão, o time também disputa a semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Derrotado no jogo de ida por 2 a 0, a equipe reencontra os gaúchos dia 4 de agosto, quarta-feira, na Arena da Baixada, após o duelo com o Vovô.

A provável escalação para a partida contra o Ceará é: Santos; Madson, Lucas Halter, Bambu e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo Cirino, Rony e Thonny Anderson. A equipe ainda tem três treinos agendados antes da partida.