Athletico/PR tem 7 desfalques para jogo contra o Fortaleza nesta quinta-feira (26)

O Athletico/PR recebe o Fortaleza nesta quinta-feira (26), na Arena da Baixada, com vários desfalques no setor defensivo. Para a partida da 21ª rodada do Brasileirão, às 21h30, o treinador Tiago Nunes não pode contar com os zagueiros Pedro Henrique (lesão muscular na coxa), Robson Bambu (cirurgia no rosto), Thiago Heleno (doping) e nem com os laterais Adriano e Jonathan. Do meio para a frente, Bruno Nazário (DM) e Camacho (doping) são ausências, mas ambos são reservas da equipe.

Dessa forma, o atual campeão da Copa do Brasil deve ser montado com Santos; Khellven (Madson), Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.

No Leão do Pici, Felipe Pires e Wellington Paulista devem voltar ao time titular. Confira os prováveis 11 escolhidos pelo técnico Zé Ricardo.

Na tabela de classificação do Campeonato, 5 pontos distanciam as duas equipes, com o Furacão em 9º (27 pontos) e o Tricolor cearense em 15º (22 pontos).