Athletico-PR enfrenta o Ceará sem 7 titulares

Classificado para a Libertadores por ter sido o campeão da Copa do Brasil, o Athletico-PR não terá sete peças importantes para o duelo com o Ceará. Além do volante Wellington e do atacante Nikão, que estão suspensos, Léo Pereira, Adriano, Marcelo Cirino, Thiago Heleno e Márcio Azevedo ficaram na capital do Paraná. Bruno Guimarães segue se recuperando de uma lesão na coxa. Os atletas estão fora da partida que será neste sábado (30), na Arena Castelão, às 19h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Barros, que tem feito constantes mudanças no time paranaense, terá que fazer mais alterações em seu time para o jogo deste fim de semana. Sem o volante Wellington, Barros deve optar Léo Cittadini ou Erick. Já no setor ofensivo, Marcelo deve ser o substituto de Nikão. O atacante, que defende as cores do Furacão desde 2015, atuou pelo Ceará durante a Série B de 2014 e foi um dos principais destaques da equipe na temporada.

Apesar das ausências importantes, o rubro-negro curitibano terá os retornos de Madson e Thonny Anderson. O lateral não pôde atuar na última rodada contra o Grêmio por força de contrato enquanto o meia-atacante, que também pertence ao time gaúcho, cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A expectativa é que Madson e Thonny Anderson entrem nas vagas de Jonathan e Lucho González, respectivamente. O jovem Khellven está servindo a Seleção Brasileira Sub-20.

Desta forma, o Furacão deve ir a campo diante da equipe cearense com Santos, Madson, Robson Bambu, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Camacho, Erick ou Léo Cittadini e Thonny Anderson; Vitinho ou Marcelo, Rony e Marco Ruben.

Ceará e Athletico-PR se encaram no sábado (30), às 19h, pela 36ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.