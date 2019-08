Athletico/PR deve mudar metade do time contra o Ceará

O Athletico/PR tem cinco reforços para a partida contra o Ceará neste sábado (31), às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro. Com os retornos dos laterais Madson e Adriano, do meia Nikão e dos atacantes Thonny Anderson e Marco Ruben, o técnico Tiago Nunes vai promover mudanças na escalação em relação ao time que enfrentou os reservas do Grêmio.

Dos nomes listados, Madson e Thonny Anderson estiveram fora por questões contratuais, enquanto os demais foram poupados por desgaste físico. Capitão da equipe, o zagueiro Léo Pereira é desfalque por acúmulo de cartões. O Furacão também não conta com o Thiago Heleno e Camacho, que aguardam julgamento da Conmebol por doping e não atuam há quatro meses.

A provável escalação do Athletico/PR diante do Alvinegro de Porangabuçu é: Santos; Madson, Pedro Henrique, Bambu e Adriano; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo Cirino, Rony e Thonny Anderson.

Como mandante, a equipe tem aproveitamento de 71% - cinco vitórias e duas derrotas - sendo o 11° melhor desempenho em casa no Brasileirão. Na tabela, a equipe está em 10ª, com 22 pontos, apenas dois mais que o Ceará, 13ª colocado.