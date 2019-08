Athletico/PR anuncia fim da torcida única na Arena da Baixada

O Athletico/PR anunciou o fim da torcida única em jogos na Arena da Baixada. Medida havia sido adotada em maio de 2018 e proibia também a entrada de torcedores com camisas e materiais referentes à outros clubes.

Na temporada, o estádio recebeu torcida visitante apenas durante a Copa Sul-Americana, Recopa e Libertadores por obrigatoriedade da Conmebol. Em partidas nacionais, simpatizantes das demais equipes precisavam ficar no meio dos atleticanos sem esbanjar reação.

A diretoria curitibana afirmou que a decisão ocorreu após acordo com as torcidas organizadas - que vai adotar o setor Coronel Dulcídio inferior como fixo - além da análise das inúmeros solicitações para liberação dos visitantes. Na final do Campeonato Paranaense contra o Coritiba, o rival alviverde entrou com uma liminar no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná solicitando espaço para os torcedores na Arena da Baixada.

Como o Athletico/PR descumpriu a decisão judicial, os atletas do Coxa entraram em campo com camisas estampando a frase "Ideia Pathetica". A próxima partida em casa do Furacão é dia 17 de agosto, às 19 horas, contra o Atlético/MG, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro.