Atacantes do Fortaleza destacam entrega da equipe no Clássico-Rei

Após ficar atrás do placar e conseguir um novo empate contra o Ceará, neste domingo (17), os jogadores do Fortaleza deixaram a Arena Castelão com sentimento positivo. Titular durante os 90 minutos e dono de uma assistência, o atacante Osvaldo declarou que o resultado de 1 a 1 foi justo e já projetou o confronto diante do Floresta, na quarta (20), valendo vaga no mata-mata do Campeonato Cearense.

>Saiba como foi o segundo Clássico-Rei de 2019

"O resultado foi justo. Buscamos o empate, tivemos a chance de virar, mas faz parte. No gol, acreditei, fiz o cruzamento para o Éderson e empatamos. Agora é trabalhar que quarta tem outro jogo difícil", declarou.

Quem também se manifestou foi o atacante tricolor Wellington Paulista. Entrando no decorrer da partida, o centroavante destacou a evolução da equipe na temporada, onde já não perde há três partidas: vitória sobre o Confiança e empates consecutivos com o Ceará.

"Jogo com expulsão, clima de Clássico. O mais importante é saber que estamos crescendo", comentou.

O Fortaleza lidera o Grupo A do torneio regional com nove pontos - mesmo número do Santa Cruz, mas com saldo superior. Pelo torneio regional, a equipe enfrenta agora o Moto Club, sábado (23), no Maranhão.