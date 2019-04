Atacantes de Ceará e Fortaleza estão entre os 5 maiores artilheiros em atividade do Brasileirão

Mesmo sem estarem vivendo suas melhores fases no futebol, Roger, do Ceará, e Wellington Paulista, do Fortaleza, têm motivos para comemorar. Os atacantes estão entre os cinco maiores artilheiros em atividade da Série A do Campeonato Brasileiro, segundo o canal Sportv.

Em quarto, Roger tem 83 gols marcados em 264 jogos enquanto Wellington aparece em quinto com 81 gols em 322 jogos.

Na frente dos dois, estão: Fred (Cruzeiro) com 142 gols em 259 jogos, Diego Souza (Botafogo) com 100 gols em 354 jogos e Ricardo Oliveira (Atlético/MG) com 91 gols em 192 jogos.

Atualmente, Roger e Wellington Paulista não estão vivendo um bom momento. Vice do Cearense com o Ceará, Roger marcou cinco gols em 17 jogos e tem sido um dos principais alvos de críticas da torcida alvinegra.

Já Paulista, apesar de ter se sagrado campeão do Estadual com o Fortaleza, já disputou 10 jogos com a camisa do Leão e ainda não marcou nenhum gol.