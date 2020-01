Especulado como reforço do Ceará para 2020, o atacante Rogério, do Bahia, foi flagrado já com a camisa alvinegra. A negociação com o jogador já estava avançada e o empréstimo deve ser confirmado em breve pelo clube.

Rogério tem 29 anos de idade e marcou um gol pelo Bahia no último Brasileirão, quando atuou em 13 partidas na elite nacional, vindo 12 do banco de reservas.

Além dele, o Vovô negocia com o meia Vinicius, do Atlético/MG e o zagueiro Klaus, do Internacional.