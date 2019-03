Atacante Roger reencontra o Corinthians e espera vitória pelo Ceará

O atacante Roger garantiu motivação extra para duelo do Ceará contra Corinthians, seu ex-clube. A partida é válida pela 3ª Fase da Copa do Brasil e acontecerá amanhã no Castelão.

"Motivação extra sempre tem. Contra Corinthians e Flamengo se quer ganhar sempre. Promove a equipe, o elenco, o torcedor. Temos o objetivo de avançar, de ir mais longe, por tudo que temos feito. Seria um prêmio para nós. Vamos guerrear muito, conheço o lado de lá, que vende caro as derrotas, mas aqui também é assim. Precisamos vencer, buscar um bom resultado quarta-feira, que te dá o direito de levar uma vantagem para o jogo de volta".

Com 8 jogos e 3 gols com a camisa do Ceará, Roger não se vê pressionado por gols no Vovô.

"Não vejo essa lacuna. Os gols estão saindo. Estou no meu oitavo jogo e fiz 3 gols. É obvio que quero aumentar a média, mas não tenho esse peso, essa cobrança. A balança está equilibrada. Não adianta vir aqui, fazer 15 gols e estar fora das competições. Somos líderes das competições e queremos jogar de igual para igual com o Corinthians. Ser artilheiro não é o foco. Prefiro que o Ceará vença. Óbvio que estou aqui para fazer os gols. Mas já está acontecendo, estou melhorando, pegando ritmo, a bola está chegando, agora é caprichar um pouco mais. Isso não me frustra".