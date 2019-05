Atacante Roger deixa o Ceará

O atacante Roger não faz mais parte do elenco do Ceará. Em comum acordo, o jogador rescindiu contrato com o clube. Em duas passagens, o atacante de 34 anos entrou em campo 31 vezes, sendo 22 como titular e marcando 7 gols. Este ano, foram 19 jogos, 13 como titular, e 5 gols marcados, e 1213 minutos em campo.

>Confira classificação atualizada da Série A

Roger acertou com o Ceará para ser a referência do ataque do clube na Série A. O jogador, que veio motivado a apagar a passagem ruim em 2011, não conseguiu se firmar no clube, perdendo a vaga de titular para Ricardo Bueno.

A saída do Ceará abre caminho para a ida dele para a Ponte Preta, que joga a Série B. Por parte do Ceará, o clube reduz a folha salarial - Roger tinha um dos maiores salários do elenco - abrindo espaço para reforços.