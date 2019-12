Atacante Léo Bahia é o novo reforço do Ferroviário; clube deve anunciar mais 2 nomes

Trabalhando forte para iniciar 2020 da melhor forma possível, o Ferroviário anunciou, no início desta segunda-feira (30), a contratação de Léo Bahia para o próximo ano. O atacante já vinha treinando com os demais companheiros de clube. Além de Léo Bahia, o clube coral deve anunciar outro atacante, nesta terça-feira (31) e o clube deve contratar mais um meia, segundo informou o presidente Newton Filho em exclusividade do Diário do Nordeste.

Francisco Eliomar Rodrigues Farias, nome completo do jogador, é natural de Marcelino Vieira, do Rio Grande do Norte, e estava no Bagé-RS onde marcou seis gols em oito jogos.

Além de sua última equipe, o atacante tem passagens por equipes como Rio Branco-PR, Grêmio Maringá-PR, São Gabriel-RS, Lajeadense-RS, Alecrim-RN, Bangu-RJ, Rampla Juniors-URU, Brasil de Pelotas-RS, Pelotas-RS e Hercílio Luz-SC.

Nesta terça-feira (31), é esperado o anúncio da contratação de um outro atacante. O clube também corre atrás de fechar com um jogador que atue como meia.

O Ferroviário fará sua estreia em 2020 no próximo domingo (5). Às 16h, a bola vai rolar entre Tubarão da Barra e Atlético-CE, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense. A expectativa é que o estádio Elzir Cabral deva ser o local do duelo.