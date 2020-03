Atacante Jonathas de Jesus, atleta do Elche, é o primeiro jogador brasileiro com coronavírus

O atacante brasileiro Jonathas de Jesus, da equipe espanhola Elche CF, foi diagnosticado com coronavírus, segundo confirmação do próprio clube. Com isso, Jonathas se torna o primeiro jogador de futebol brasileiro com a doença.

O jogador gravou um vídeo divulgado pelo clube em que destaca que está se recuperando em casa.

O Elche resolveu colocar todo o elenco em quarentena domiciliar por 15 dias após a confirmação do teste positivo. Além disso, também fechou o acesso ao estádio Martínez Valero, em Alicante, ao público.

Antes de Jonathas, a nova pandemia já havia chegado ao mundo do futebol, infectando nomes como Daniele Rugani, da Juventus, e Timo Hubers, do Hannover, e causando o cancelamento/adiamento de eventos esportivos.

