Atacante gremista, Pepê espera duelo difícil com o Ceará: "Vão querer mostrar trabalho"

Após o encerramento do último treino do Grêmio antes de enfrentar o Ceará, o atacante Pepê comentou sobre o duelo desta quarra-feira (9), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul/RS, e afirmou que espera uma partida difícil contra o clube cearense, que vem de nove partidas sem vencer e precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

"A equipe deles vem de treinador novo e eles vão querer mostrar trabalho, vão querer sair dessa situação que estão passando. E contra a nossa equipe os times sempre mudam a maneira de jogar", afirmou o atacante do time gaúcho.

Na 16ª posição, o Ceará tem 23 pontos, um a mais que o CSA/AL, em 17º. Precisando vencer após oito rodadas sem ter conquistado uma vitória, o Vovô tem situação bem delificada na tabela de classificação da Série A do Brasileirão.

Com a ausência do cearense Everton Cebolinha, o jovem de 22 anos, que vive grande momento em sua carreira, terá a oportunidade de iniciar o confronto contra o Alvinegro de Porangabuçu como titular.

"A minha temporada (até agora) foi muito boa. Este é o meu segundo ano aqui no profissional no Grêmio e estar brigando lá em cima na artilharia com grandes nomes como Luan e Everton é muito importante para mim", disse Pepê, autor de nove gols no ano.

O tricolor gaúcho não contará com Everton e Matheus Henrique, convocados pela Seleção Brasileira. Chamado pela Argentina, o zagueiro Kannemann também será ausência. Pelo lado do Vovô, o meia Lima, que pertence ao Grêmio, não estará no duelo assim como Leandro Carvalho e Wescley, que também não viajaram com o grupo para o Sul do País.

Ceará e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h, no Estádio Centenário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.