Atacante Felipe Pires é liberado pelo Hoffenheim-ALE e fecha com o Fortaleza

O atacante Felipe Pires fechou com o Fortaleza por empréstimo até o fim da temporada. O atleta já havia acertado detalhes contratuais com o clube, mas aguardava a liberação do Hoffenheim-ALE, onde tem vínculo até junho de 2021, e será anunciado em breve pela diretoria tricolor.

O jogador estava no Palmeiras desde o início do ano, também por empréstimo junto ao time alemão, mas não agradou ao técnico Luiz Felipe Scolari. No Verdão, fez 16 jogos e marcou um gol.

Natural de São Paulo, o atacante começou a carreira no Red Bull Brasil e logo foi negociado para o exterior, passando também por Leipzig-ALE, Salzburg-AUT, Liefering-AUT e Frankfurt-ALE. Nos dois últimos anos, esteve no Áustria Viena e fez 42 partidas, marcando oito gols.

Atuando pelos lados do campo em velocidade, Felipe Pires chego ao Leão à pedido do técnico Rogério Ceni, que solicitou dois reforços com essas características. A contratação é a segunda da equipe durante a janela de transferência internacional, que se encerra nesta segunda-feira (21). O primeiro nome foi o meia Mariano Vázquez, ex-Deportivo Pasto, da Colômbia.

O Fortaleza entra em campo neste domingo (21), às 16 horas, contra o Atlético/MG, no estádio Independência. A partida é válida pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro e terá transmissão da TV Verdes Mares (ao vivo), Rádio Verdinha AM 810 (ao vivo), Diário do Nordeste (tempo real) e GloboEsporte.com/ce (tempo real).