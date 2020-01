Atacante Eriky é o novo reforço do Ferroviário

Faltando três dias para a estreia do Ferroviário no Campeonato Cearense 2020, o clube anunciou a contratação de Eriky. A última equipe do atacante de 24 anos foi o Salgueiro - PE.

Com 1,80m de altura, o pernambucano de Caruaru chega ao Tubarão da Barra para ser mais uma peça de força no ataque para a temporada atual.

Eriky tem passagens pelo Porto, Flamengo e Salgueiro, todos de Pernambuco, além do Sampaio Corrêa, onde se sagrou campeão da Copa do Nordeste em 2018. No Porto, sua última equipe de 2019, o atacante marcou três gols em sete jogos pela Série B do Campeonato Pernambucano.

O contrato do atleta com o Peixe vai até o fim de 2020.

No próximo domingo (5), o Ferroviário estreia no Campeonato Cearense diante do Atlético-CE, às 16h, no estádio Elzir Cabral.