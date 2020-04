Atacante do Tottenham, Son se apresenta ao serviço militar da Coreia do Sul

Um dos principais jogadores do Tottenham-ING, o sul-coreano Heung-min Son se apresentou, nesta segunda-feira (20), ao serviço militar da Coreia do Sul para iniciar o treinamento básico de três semanas do Corpo de Fuzileiros Navais.

No país do atacante dos Spurs, os homens são obrigados a servir por dois anos até os 27 anos, idade do jogador. No entanto, há uma exceção aos atletas de futebol desde que conquistem um título expressivo ao país. Em 2018, Son comandou a Coreia do Sul na conquista dos Jogos Asiáticos.

Ainda assim, o atacante terá que servir ao Corpo de Fuzileiros Navais por quase um mês. O Tottenham aguarda o retorno do jogador à Inglaterra antes do fim de maio.