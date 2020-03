Atacante do Palmeiras é oferecido ao Fortaleza; clube estuda negociação

O atacante colombiano Iván Angulo, do Palmeiras, foi oferecido ao Fortaleza. Sem oportunidades no elenco principal alviverde, os agentes do jogador de 20 anos buscam um novo clube para o atleta ser emprestado até o fim da temporada.

A consulta ao time tricolor é pelas características do atacante, que tem velocidade, drible e atua pelos lados do campo. O pefil é justamente o desejado pelo técnico Rogério Ceni para reforçar o plantel.

Em contato com a reportagem, o diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula Pessoa, afirmou que o núcleo de dados do Leão estuda o atleta. Caso haja um aval técnico, o time vai analisar os moldes da negociação. A proposta ao clube cearense foi realizada na última quarta-feira (4).

Paralelo a oferta, o Cruzeiro manifestou interesse no atacante e até fez proposta ao Palmeiras. Segundo o GloboEsporte.com, o principal impasse no acordo é referente ao pagamento da comissão de um dos agentes de Iván Angulo. O valor solicitado foi de R$ 200 mil, no entanto, a diretoria da Raposa deseja pagar apenas metade do pedido.

Na atual temporada, o atleta ainda não atuou com a camisa do Palmeiras. Tido como um aposta, foi adquirido pelo time em 2019 e tem participado de jogos no elenco sub-20 e também na Colômbia, quando esteve em campo pelo pré-Olímpico da Conmebol em quatro ocasiões.

O fato do Fortaleza disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pesa na decisão. O Leão entra em campo no próximo sábado (7) contra o CSA. A partida ocorre às 18 horas, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

Novos reforços

O Fortaleza está ativo no mercado para melhorar o elenco. Após a vitória sobre o Barbalha pelo Campeonato Cearense, no domingo (1º), uma parte da cúpula tricolor se reuniu com o meia Tiago e o atacate Cléber, ambos do clube do Cariri, para demonstrar interesse na aquisição.

O centroavante optou por fechar com o Ceará, com contrato até o fim de 2022. Já o meio-campo de 20 anos segue como alvo e pode ter um desfecho nos próximos dias. Segundo o presidente do Barbalha, Lúcio Barão, a oferta é de venda de 70% dos direitos do atleta, com 30% pertencendo ao Raposa dos Vales Canaviais.