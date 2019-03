Atacante do Ceará, Roger cai em golpe virtual

O atacante Roger, do Ceará, foi mais uma vítima de um golpe aplicado via aplicativo de mensagens que afetou mais de 5 mil brasileiros no ano passado. O atacante explicou o caso em seu perfil oficial no Instagram. “Não sou eu que to pedindo dinheiro. Já to tentando bloquear o chip. Por favor, não depositem nada”.

O golpe consiste no uso do número do usuário para enviar mensagens pedindo dinheiro emprestado para uma emergência. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, só em dezembro de 2018, foram 50 Boletins de Ocorrência no Estado registrando o ocorrido.

Horas depois, Roger informou por meio de seu Instagram que fez o B.O. e já recuperou seu número de telefone. Ele também alertou para o cuidado contra o crime. “Se algum amigo foi lesado, peço que entre em contato comigo”.

O atleta deve ser poupado por Lisca na partida contra o Ferroviário na noite desta quarta-feira (20). O Ceará está classificado para a fase final do estadual, e joga hoje para garantir a liderança da chave.

