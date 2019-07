Atacante do Ceará, Mateus Gonçalves comenta reencontro com Fluminense: "muito especial"

No Ceará desde o início da Série A do Brasileirão, Mateus Gonçalves comentou sobre o reencontro com o Fluminense, que acontece na próxima segunda (13), em partida válida pela 10ª rodada da disputa nacional. O atacante, que está no Vovô desde o início da competição, começou a temporada na equipe carioca por empréstimo do Tijuana do México. Diagnosticado com caxumba no início do ano, o atacante fez apenas oito jogos pela equipe carioca, nenhuma como titular.

"Será uma partida muito especial. Mesmo com pouco tempo no Fluminense, fiz grandes amigos e é muito bacana revê-los, mas agora defendo as cores do Ceará e vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos", comentou o atacante.

Nas últimas três partidas, o Ceará perdeu para o Santos, empatou sem gols com o Bahia e foi derrotado por 1 a 0 pelo Vasco. Com o retorno da disputa após a parada para a Copa América, o atacante Mateus sabe a importância de pontuar fora de casa para melhorar na classificação e se afastar, cada vez mais, da zona de rebaixamento. O Vovô ocupa, no momento, a 13ª posição com 10 pontos.

"Tivemos um bom período de treinos. São três jogos sem vitórias, então, mesmo jogando fora de casa, temos que pontuar para subir na tabela", finalizou.

Ceará e Fluminense se enfrentam na próxima segunda-feira (15), às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Caso conquiste a vitória, o time alvinegro pode terminar a rodada na 10ª posição.