Atacante do Ceará, Felippe Cardoso comenta união do grupo: "Isso só me motiva"

Atacante do Ceará, Felippe Cardoso comentou, em entrevista coletiva realizada na sede do clube, no início da tarde desta terça-feira (13), sobre o bom momento que tem vivido em sua carreira e a união que há dentro do grupo alvinegro.

"Quando o grupo está unido, o individual começa a aparecer. Fico muito feliz por estar tendo essa visibilidade. Isso só me motiva para continuar trabalhando e buscar coisas grandes", afirmou o atacante.

Nas últimas duas vitórias do Vovô no Brasileirão - sobre Fortaleza e Chapecoense -, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência para Thiago Galhardo, artilheiro do time na elite do futebol brasileiro com sete tentos. Ainda jovem, o pensamento de Felippe é sempre em crescer cada vez mais.

"Tenho 20 anos e quero desfrutar ao máximo da equipe do Ceará para estar evoluindo. Dá para eu evoluir mais ainda", disse.

Para a partida contra o São Paulo, que acontece no domingo (18), o do atacante desejo é apenas de vencer e engatar a terceira partida consecutiva com resultado positivo.

"A gente vai com o pensamento de poder voltar com a vitória, então lógico que estamos com o pensamento positivo. Estamos vindo de duas vitórias, mas não podemos nos acomodar. É isso que Enderson vem pedindo muito", comentou. " E finalizou. "Estamos bem focados na equipe do São Paulo. Vamos para lá fazer um bom jogo".

No próximo domingo (18), o Ceará encara o São Paulo, às 16h, no estádio Morumbi, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vencendo, o Vovô chega aos 23 pontos e pode terminar a rodada na sétima posição.