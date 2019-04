Atacante do Botafogo, Kieza é oferecido ao Fortaleza

O atacante Kieza, do Botafogo, foi oferecido ao Fortaleza nesta segunda-feira (22). A informação foi gerente de futebol do clube tricolor, Sérgio Papellin, que afirmou estudar a contratação para o início da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Kieza foi oferecido ao Fortaleza agora. Estamos avaliando o nome com a nossa lista de reforços e podemos ter uma resolução em breve", comentou o dirigente.

Com 32 anos, o jogador participou de 11 jogos na temporada, tendo marcado um gol pelo time carioca. Natural de Vitória/ES, o atleta foi revelado pelo Desportiva Ferroviária e acumula passagens por clubes como Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico, Bahia e São Paulo. No exterior, atuou pelo Shabab Dubai-EAU e Shanghai Shenxin-CHN.

No currículo, o atleta também apresenta quatro títulos - sendo três campeonatos baianos e um carioca. A temporada de maior destaque na carreira aconteceu em 2015, quando fez 29 gols pelo Bahia, ficando na vice-artilharia do futebol brasileiro no ano.