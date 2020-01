Atacante David é regularizado pelo Fortaleza e pode estrear contra o Ceará

Anunciado como reforço do Fortaleza nesta quinta-feira (30), o atacante David já foi regularizado pelo Tricolor. O atleta teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no início da noite do mesmo dia e, portanto, já está à disposição do técnico Rogério Ceni para estrear pelo Leão do Pici.

Com isso, o atacante de 24 anos tem possibilidades de fazer a primeira partida com a camisa Tricolor neste sábado (1), quando o Fortaleza enfrenta o rival Ceará, no primeiro Clássico-Rei de 2020, válido pela Copa do Nordeste.

David terá contrato com o Fortaleza por três temporadas, até o final de 2022.

Ele se junta a Romarinho e Osvaldo como atacantes de velocidade no elenco do Tricolor.

No mercado, o time busca ainda um novo atacante de lado para completar o elenco. Até o momento, os nomes anunciados são: o zagueiro João Paulo, o volante Michel, o meia Luiz Henrique e os atacantes Edson Cariús e David.