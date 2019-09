Atacante da seleção, Ludmila é vítima de racismo na Espanha: "Não é só no Brasil, não"

Jogadora do Atlético de Madrid e da seleção brasileira, Ludmila foi vítima de racismo em Madrid em um mercado, onde foi seguida pelo segurança do local. Ela gravou a situação nesta terça-feira (24) e postou em suas redes sociais, alegando que não é a 1ª vez que isso ocorre. "É sempre a mesma coisa, sempre que eu entro no mercado tem um segurança para me vigiar. É, gente, não é brincadeira, não. Não é só no Brasil, não. Eu mal piso no mercado e já tem um segurança atrás de mim", contou a atacante.

Eu sempre passei por isso, só que hoje me deu vontade de postar, porque hoje passou dos limites. Só esqueceu de pedir minha bolsa para ver se tinha algo porque disfarçar não soube", disse Ludmila no vídeo.

No Atlético desde 2017, Ludmila fez 61 jogos e marcou 27 gols com a camisa colchonera. A equipe da capital espanhola está em 5º lugar no Campeonato Espanhol, com 6 pontos.

Pela seleção nacional, fez parte do elenco eliminado pela França na Copa do Mundo de 2019, onde atuou em 4 partidas. Na última convocação, ela ficou de fora da lista de treinadora Pia Sundhage.