Atacante da Seleção Brasileira, Cristiane anuncia saída do São Paulo

Principal contratação do São Paulo para seu time feminino em 2019, a atacante Cristiane anunciou que não ficará na equipe nesta temporada. A palavra que define minha trajetória no clube é gratidão, disse a maior artilheria do Brasil em Jogos Olímpicos (14 gols), em uma postagem no Instagram.

"Foi incrível voltar a sentir a energia da torcida brasileira de perto. Ver estádios cheios, transmissões em TV aberta e a torcida comparecendo nos jogos é um grande incentivo para nós atletas e para a modalidade como um todo", disse a atacante, que agradeceu ao clube por ter ajudado em seu retorno ao Brasil.

Ela ainda não anunciou qual será o seu destino, mas a tendência é de permanência no futebol nacional. Em 2019, o futebol feminino no país teve um impulso, não só pela presença de jogadoras conhecidas internacionalmente, como Cristiane, mas também com mais jogos transmitidos na TV e consequente visibilidade.

"O São Paulo me apresentou um projeto bem bacana, bem estruturado. E eu estou aqui para ajudar a desenvolver o futebol feminino no Brasil e fazer a modalidade andar ainda mais", disse a atleta à coluna da Mônica Bergamo, na Folha, após ser anunciada pelo time do Morumbi.

A atacante chegou em janeiro do ano passado e, com o São Paulo, alcançou a final do Campeonato Paulista, a final da Série A2 do Brasileiro e conseguiu o acesso à Série A1. Durante a temporada, sofreu com lesões, mas também voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira, no segundo semestre.

"Neste ano, porém, como vocês já devem saber, os caminhos serão outros, sempre com intuito de contribuir o máximo possível pela evolução do futebol feminino no Brasil. A modalidade dentro do país está evoluindo, mas ainda há muito a ser feito", completou a jogadora.

Essa não é a primeira jogadora que o São Paulo perde para a temporada 2020 do futebol feminino. Também deixaram o clube a meia Ary e a atacante Ottilia, ambas rumo ao Palmeiras, e a atacante Valéria, que foi para a Espanha.

A equipe também anunciou oito reforços. As atacantes Glaucia (eleita a melhor da posição no Brasileiro), Duda (convocada para a seleção no fim de 2019), Mirla, Kamilla e Ana Caroline; a lateral Dani; a zagueira Gislaine e a goleira Thais Helena.