Atacante da Juventus, Douglas Costa conta desejo de amigo: 'quer que eu jogue no Fortaleza'

Atacante da Juventus e nome frequente na lista de convocações da Seleção Brasileira, Douglas Costa revelou o desejo de um amigo de vê-lo jogando pelo Fortaleza. "Eu tenho pressão dos meus amigos", brincou o atacante da equipe italiana. "Um quer que eu jogue no Flamengo, o outro no colorado, outro no Fortaleza. Eu gosto do Fortaleza, mas não dá, né? Eu sou Grêmio". A entrevista foi exibida pelo canal De Sola, do repórter Alê Oliveira.

Revelado pelo clube gaúcho em 2008, Douglas está atuando no futebol italiano desde a temporada 2017/2018. Companheiro de Cristiano Ronaldo, o atacante marcou apenas um gol em 24 jogos nesta temporada.

Além de ter se envolvido em um acidente de carro na Itália, o atleta vem convivendo com lesões e ficou de fora da vitória por 3 a 0 de sua equipe contra o Atlético de Madri, pelas oitavas da Liga dos Campeões, na última terça-feira (12). Sua última partida foi no dia 2 de fevereiro, contra o Parma.

Douglas Costa ficou de fora da última lista de convocações do técnico Tite para os amistosos da Seleção Brasileira contra República Tcheca e Panamá.