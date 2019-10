Atacante cearense Éverton renova com o Grêmio até 2023

O atacante cearense Éverton renovou contrato com o Grêmio até 2023. O anúncio foi realizado pelo clube nesta sexta-feira (4), junto da extensão de vínculo com o meia Alisson, também até 2023.

Natural de Maracanaú e revelado nas categorias de base do Fortaleza, Éverton permanece na equipe após transferências frustradas para o exterior. Com multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 356 mi), a diretoria gaúcha recusou ofertas do Milan-ITA, e do Beijing Guoan-CHN. O jogador teve sondagens do Atlético de Madrid-ESP e do Arsenal-ING, mas não abriu negociações.

Caso seja vendido em definitivo, o cearense pode render uma quantia ao Fortaleza. No total, os direitos do atleta estão distribuídos entre: Grêmio (50%), Gilmar Veloz, empresário que representa o atleta (30%), Leão (10%) e o empresário Celso Rigo (10%).

Na atual temporada, Éverton atuou em 53 partidas e marcou 20 gols. Artilheiro da última Copa América, sediada no país, o atleta foi convocado novamente para a seleção brasileira, estando relacionado para os amistosos contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, em Singapura. Já pelo Grêmio, soma 249 partidas e 56 gols.