O Ceará venceu o Fortaleza na primeira partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Nas entrevistas coletivas, os dois treinadores Enderson Moreira, Rogério Ceni e também o presidente do Vovô, Robinson de Castro, falaram sobre as impressões do jogo.

Veja mais sobre o Clássico:

>Assista às coletivas de Rogério Ceni, Robinson de Castro e Enderson Moreira

>Rogério Ceni critica "apagão" do Fortaleza no 1º tempo: "Acordamos depois do segundo gol"

>Enderson destaca superioridade do Ceará no Clássico-Rei: "Merecemos"

>Presidente do Ceará exalta vitória no Clássico-Rei, mas esbraveja sobre o VAR

>Mosaicos, estreantes e muita polêmica: confira o Clássico-Rei em cinco atos

>Com 1º tempo arrasador, Ceará vence primeiro Clássico-Rei da Série A

>Clássico-Rei é marcado por festa na arquibancada e mosaicos de Ceará e Fortaleza