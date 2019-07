Assessoria nega que Matheus Alessandro foi dispensado de time da Coreia do Sul por ter vírus HIV

A assessoria de imprensa do atacante Matheus Alessandro negou que o jogador é portador do vírus HIV. O teste positivo teria sido o motivo para o atleta de 22 anos ter sido dispensado pelo clube sul-coreano Daejeon Citizen, segundo o jornal britânico The Sun.

Através de comunicado oficial, o time publicou que a transferência foi interrompida por conta de uma lesão no púbis. O jogador pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Fortaleza desde o início do ano, mas deixou o time cearense em julho após receber uma proposta para atuar no futebol asiático.

O teste positivo para a doença teria ocorrido durante uma sessão de exames no time coreano, protocolo médico recorrente quando um atleta chega em um novo clube. O Diário do Nordeste apurou que o jogador foi aprovado nos testes clínicos do Fortaleza e treinava regularmente com o elenco principal.

O acordo com o atacante seria o primeiro de uma série de transações envolvendo o clube sul-coreano e o Fluminense. A proposta era testar promessas do time carioca na liga asiática, com os salários arcados pela equipe estrangeira.

Carreira

Matheus Alessandro é aguardado no Brasil para se reapresentar ao Fluminense. Revelado na Taça das Favelas, no Rio de Janeiro, o atleta subiu ao profissional em 2017 e soma 56 partidas, com um gol marcado. No clube, tem vínculo até dezembro de 2020.

Pelo Leão, o atleta entrou em campo nove vezes e não balançou as redes. Na Série A do Brasileiro, atuou apenas contra o Cruzeiro, pela 9ª rodada, por 27 minutos.