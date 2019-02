Às vésperas do UFC 235, Anthony Smith provoca Jon Jones: 'sou muito melhor'

Las Vegas (EUA) recebe neste sábado (2) o UFC 235, um dos eventos mais aguardados do ano. Em jogo estarão os cinturões dos pesos meio-pesado e meio-médio do evento, que tem como campeões, respectivamente, os americanos Jon Jones e Tyron Woodley.

Jones voltará a defender o título pela primeira vez, desde que venceu o sueco Alexander Gustafsson em dezembro de 2018. O desafiante da vez, Anthony Smith, diz saber do comportamento de "Bones" no octógono e acredita que seus dias como campeão já estão contados.

"O Jones derrota muitas pessoas antes delas saírem do vestiário. O Jon é quase como um encantador de serpentes. Ele atraí as pessoas, ele força as pessoas a assitirem-no, e as pessoas esperam por ele. Você não pode lutar assim com ele. O Jon é um ótimo lutador, mas eu sou um lutador muito melhor. Vou forçá-lo a lutar", disse Anthony Smith.

Jon Jones é considerado por muitos o melhor lutador de artes marciais mistas do mundo. Além de campeão da categoria peso-meio-pesado, ele é o nº 2 no ranking peso-por-peso do UFC, atrás apenas de Daniel Cormier.

Por outro lado, Anthony Smith, seu adversário de sábado, ocupa a 3ª colocação no ranking da categoria dos meio-pesados. ele vem de vitória sobre Volkan Oezdemir, por finalização, em outubro de 2018.

Confira o card do UFC 235:

UFC 235

2 de março de 2019, em Las Vegas (EUA)

Principal (a partir de 0h, de Brasília):

Peso-meio-pesado: Jon Jones x Anthony Smith

Peso-meio-médio: Tyron Woodley x Kamaru Usman

Peso-meio-médio: Ben Askren x Robbie Lawler

Peso-palha: Tecia Torres x Weili Zhang

Peso-galo: Cody Garbrandt x Pedro Munhoz

Preliminar (a partir de 20h15, de Brasília):

Peso-pena: Jeremy Stephens x Zabit Magomedsharipov

Peso-meio-pesado: Misha Cirkunov x Johnny Walker

Peso-galo: Alejandro Perez x Cody Stamann

Peso-meio-médio: Diego Sanchez x Mickey Gall

Peso-médio: Charles Byrd x Edmen Shahbazyan

Peso-galo: Gina Mazany x Macy Chiasson

Peso-galo: Marlon Vera x Frankie Saenz

Peso-palha: Polyana Viana x Hannah Cifers