Às vésperas de lutar pelo UFC 249, lutador brasileiro é diagnosticado com coronavírus

O lutador brasileiro Ronaldo Jacaré testou positivo para Covid-19 em exames médicos que antecederam o UFC 249, no qual estava escalado para lutar com o jamaicano Uriah Hall, neste sábado, no estado da Flórida.

O evento de retorno do UFC, no entanto, está confirmado. Os organizadores cancelaram a luta do peso médio brasileiro contra o jamaicano, que integrava o card de combates do UFC 249, programado para sábado em Jacksonville.

"Não foram registrados outros exames de Covid-19 positivos nos atletas restantes que participarão no UFC 249", afirmou a organização em um comunicado.

Segundo a emissora ESPN, ao chegar à Flórida na quarta-feira, o o brasileiro relatou suas suspeitas de que alguns de seus familiares poderiam estar com coronavírus.

Fabrício Werdum retorna

Após mais de um mês sem eventos esportivos ao vivo, o torcedor poderá assistir algo inédito na TV. O SporTV e o canal Combate vão transmitir ao vivo o UFC 249 neste sábado, em Jacksonville, nos Estados Unidos, e no total serão três brasileiros em ação. O evento não contará com a presença de torcedores no ginásio, com forma de prevenção ao novo coronavírus.

A principal luta da noite será entre os norte-americanos Tony Ferguson, invicto desde 2012, e Justin Gaethje, que venceu as suas últimas três lutas. Ela vale o título interino do peso-leve (até 70kg). Pelos pesados, uma luta curiosa será entre Francis Ngannou e o surinamenho Jairzinho Rozenstruik. Ele tem esse nome justamente em homenagem ao Jairzinho "Furacão", da Copa do Mundo de 1970.

O card preliminar conta, agora, com dois brasileiros. Fabrício Werdum, após dois anos afastados das lutas por conta de doping, enfrenta o russo Alexey Oleynik.

Confira o card completo do UFC 249:

CARD PRELIMINAR (a partir das 19h30, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Ryan Spann x Sam Alvey

Peso-pena: Charles Rosa x Bryce Mitchell

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Niko Price

Peso-palha: Carla Esparza x Michelle Waterson

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Fabrício Werdum

Peso-leve: Donald Cerrone x Anthony Pettis

CARD PRINCIPAL (a partir das 23 horas, horário de Brasília)

Peso-pesado: Greg Hardy x Yorgan De Castro

Peso-pena: Jeremy Stephens x Calvin Kattar

Peso-pesado: Francis Ngannou x Jairzinho Rozenstruik

Peso-galo: Henry Cejudo x Dominick Cruz

Peso-leve: Tony Ferguson x Justin Gaethje