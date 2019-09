Artur Victor é dúvida contra o Fortaleza; veja provável escalação do Bahia

O Bahia corre contra o tempo para recuperar o atacante cearense Artur Victor até o jogo contra o Fortaleza no domingo (15), às 16 horas, na Arena Fonte Nova. Revelado pelo Ceará, o jogador, que está emprestado ao time baiano pelo Palmeiras, alegou dores no músculo da coxa e desfalcou os treinamentos da equipe comandada por Roger Machado.

A contusão ocorreu enquanto Artur estava defendendo a Seleção Brasileira Olímpica. Na partida contra o Chile no Pacaembu, realizado na segunda-feira (9) com vitória canarinha por 2 a 0, o atleta entrou no decorrer do duelo e atuou por 19 minutos. Em coletiva, o centroavante Gilberto, vice-artilheiro da Série A do Brasileiro, com nove gols, destacou a importância do companheiro de ataque.

"O Artuzinho está em uma fase excepcional. Tem uma coisa que ele gosta muito, e a gente brinca que ele é fominha, vem para dentro e chuta. O Roger está feliz com as opções que tem. Ele tem que fazer as escolhas dele, e eu não posso interferir", explicou.

Artur atuou em 40 jogos pelo Bahia em 2019 Foto: divulgação / Bahia

No Brasileirão, Artur Victor é o líder em assistências para finalização (33), em dribles corretos (35) e o vice-artilheiro do time, com três gols. Em caso de ausência confirmada, o possível substituto no plantel principal é Élder, que ocupou a posição enquanto o atacante estava convocado.

A outra dúvida no Bahia é o volante Elton. Com um incômodo no joelho, o atleta não participou dos treinos com bola e ficou apenas na academia. Sem ausências por acúmulo de cartões, a equipe deve entrar em campo com: Douglas Friedrich; Nino, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Guerra; Lucca, Élber e Gilberto.

Na tabela, o Bahia é o 7º, com 30 pontos, e vem de três vitórias consecutivas na competição. Já o Fortaleza está em 13º, com 21 - na última rodada, perdeu em casa para o Fluminense por 1 a 0. O duelo é válido pela 19º rodada da Série A, rodada final do 1º turno.

Ceará de olho

Revelado nas categorias de base do Ceará, o atacante Artur Victor, do Palmeiras, recebeu sondagens de times europeus em 2019. O Vovô detém 30% dos direitos econômicos do atleta, além de um montante destinado a "Cláusula de Solidariedade", que é voltada ao período em que o jogador esteve nas divisões inferiores da equipe, o que renderá receita ao Alvinegro de Porangabuçu em caso de venda.