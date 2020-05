Artilheiro do Brasil, Tiago Orobó já participa de treinamentos à distância com o elenco do Fortaleza

O elenco do Fortaleza retomou os treinamentos à distância durante a pandemia do coronavírus. A situação é inédita para todos os jogadores do elenco, mas essa não é a única novidade. Tem cara nova no grupo de jogadores: é o atacante Tiago Orobó, que acertou com o Tricolor por duas temporadas.

Ele já havia assinado pré-contrato com o Fortaleza e acertado a saída do América-RN, seu antigo clube. Com isso, agora Orobó já realiza as atividades com o restante do elenco seguindo orientações dos profissionais leoninos. Ele estará integrado também quando o Fortaleza retomar os treinos presenciais.

Recentemente, o fisiologista do clube, Edson Palomares, informou detalhes da rotina de treinamentos.

Atacante de 26 anos, ele é o artilheiro do Brasil na atual temporada. O centroavante realizou 20 jogos e marcou 14 gols, sendo 10 pelo Campeonato Potiguar e quatro pela Copa do Nordeste. É o principal goleador das duas competições.

Centroavante de origem, Orobó pode atuar também pelos lados de campo, principalmente pela ponta esquerda. Apesar de alto e de possuir capacidade de atuar como pivô e referência ofensiva, não é um jogador "pesado" e tem mobilidade e boa movimentação no setor de ataque.

Como já atuou pela Copa do Nordeste e também Copa do Brasil, ele não poderá defender o Fortaleza nas competições. Porém, ficará disponível para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Cearense.