Artilheiro da Série A, Ricardo Bueno espera marcar gols diante do Goiás

O atacante do Ceará, Ricardo Bueno é o artilheiro da Série A com 3 gols, ao lado de Everaldo da Chapecoense. O camisa 99 do Vovô marcou dois gols na estreia contra o CSA por 4 a 0 no Castelão e outro na derrota por 2 a 1 diante do Atlético/MG.

E para o confronto diante do Goiás no sábado, 11, às 21 horas no Serra Dourada, o atacante espera voltar a marcar, ajudando o Vozão diante do time esmeraldino.

"Espero que marcar contra o Goiás. A gente vem em uma batida boa, iniciando bem a Série A. Espero continuar ajudando o Ceará com gols e voltar a marcar já contra o Goiás. Estou confiante para isso".

Bueno até poderia ter mais gols na Série A se não tivesse perdido a penalidade máxima contra o Cruzeiro no Mineirão, pela 2ª rodada, na derrota por 1 a 0. Indagado se cobraria outro penalti pelo Ceará, o atacante disse que sim, mas que outros jogadores também podem cobrar.

"Estou pronto para cobrar outro penalti. É claro que o torcedor cobra, mas só vai errar quem tiver na cobrança. Acontece. É uma coisa que já passou e temos outros jogos pela frente. Temos outros cobradores e quem se sentir melhor vai para a cobrança. Não temos vaidade, quem tiver no momento vai pegar a bola e cobrar. Eu, o Samuel, o Ricardinho, o Roger e Carleto, se dispôem a cobrar. Todos estão aptos para isso".

Sobre o duelo com o time goiano, Bueno espera uma vitória alvinegra após duas derrotas seguidas na Série A.

"Temos que pontuar contra qualquer equipe, independente de quem for, de chegar lá e jogar de igual para igual. Vamos buscar fazer isso contra o Goiás. Não será uma partida fácil, todo jogo da Série A é difícil, mas vamos fazer o nosso jogo, buscar vencer".