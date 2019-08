Artilheiro da Chapecoense, Everaldo é desfalque contra o Ceará

A Chapecoense tem um desfalque importante para a partida contra o Ceará, no próximo sábado (10), às 17 horas, na Arena Castelão. Trata-se do atacante Everaldo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não pode enfrentar o Alvinegro de Poragangabuçu. O centroavante é o vice-artilheiro da Série A do Brasileiro, com sete gols.

A advertência veio no empate em 3 a 3 contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, quando o atleta fez o primeiro tento da Chape, inaugurando o marcador. Emprestado pelo Querétaro-MEX ao time de Conda no início do ano, Everaldo disputou 32 jogos e marcou 13 vezes.

No Brasileirão, é responsável por 50% dos gols da equipe comandada pelo interino Emerson Cris, que assumiu o time com a demissão de Ney Franco. Sem vencer há sete jogos, a Chapecoense está na 17ª posição, com 10 pontos - o Vovô é o 11º, com 17.