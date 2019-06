Arthur passa por avaliação dos médicos da seleção após pancada no joelho

O volante Arthur vai ser avaliado pelo departamento médico da seleção brasileira nesta segunda-feira (10) para saber a gravidade da pancada no joelho direito sofrida durante o primeiro tempo da goleada por 7 a 0 sobre Honduras, domingo (9), em Porto Alegre. O jogador, inclusive, pode não participar do treino marcado para 16 horas no estádio do Pacaembu. O Brasil estreia na Copa América na sexta-feira (14), diante da Bolívia, no Morumbi, também em São Paulo.

O jogador do Barcelona levou um carrinho do hondurenho Quioto e deixou o campo de maca, reclamando de muitas dores no joelho direito. O lance provocou a expulsão do adversário.

No domingo (9), o técnico Tite não demonstrou preocupação com a situação de Arthur. "Vi no semblante dele. Sem passar por cima do doutor, mas animicamente deu para ver. Fui dar um abraço e ele já disse que era só uma pancada", declarou. Mesmo assim, o volante será avaliado nesta segunda-feira (10) pelo departamento médico.

Reforço

Já o lateral-direito Fagner, que se apresentou à seleção com uma lesão na coxa esquerda, deve participar do treino desta segunda-feira (10) com o restante do grupo. No domingo, o jogador do Corinthians não foi nem relacionado para a partida contra Honduras e, antes do jogo, fez um treino ao lado do atacante Willian no CT do Internacional.