Arthur faz primeira partida completa no Palmeiras, mas Felipão critica: "Demora mais que o normal"

Sondado pelo Grêmio, o atacante Arthur Cabral jogou a primeira partida completa com a camisa do Palmeiras neste domingo (28), durante empate em 1 a 1 com o Vasco no Allianz Parque, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro. O jogador teve uma atuação regular, mas desperdiçou uma grande chance no segundo tempo e acabou recebendo bronca do técnico Felipão após a partida.

"Ele demora mais que o normal para entender o posicionamento. Com o tempo vai aprendendo e vai melhorando", explicou.

Formado na base do Ceará, o atleta foi negociado com o time paulista por R$ 5 milhões, assinando contrato até dezembro de 2023. No Verdão desde janeiro, participou apenas de seis partidas e perdeu espaço no elenco principal. Buscando mais oportunidades, Arthur não descartou deixar o Palmeiras ao longo da temporada.

"Vim para o Palmeiras na intenção de jogar no Palmeiras, de ter sequência e conseguir mostrar meu futebol. E as coisas não estão... Hoje eu vim jogar meu primeiro jogo de 90 minutos. Mas minha cabeça está muito tranquila em relação a isso. Peço para meus empresários não falarem sobre propostas e times, eles sabem administrar a minha carreira. Eles, junto com o Palmeiras, vão saber definir o que é melhor para mim e para o time", afirmou o atacante.

Com Felipão, Deyverson é a primeira opção entre os centroavantes, seguido por Borja Foto: divulgação / Palmeiras

Com o Ceará sendo detentor de 50% dos direitos econômicos de Arthur Cabral, uma negociação pode render milhões ao cofres alvinegros. Buscando um centroavante, o Grêmio manifestou interesse em contar com o atleta, no entanto, acabou fechando com Luciano, que estava no Fluminense e pertence ao Leganés-ESP.

A próxima partida do Palmeiras é nesta terça-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque, contra o Godoy Cruz-ARG. O jogo é a volta das oitavas da Libertadores, com o primeiro duelo empatado em 2 a 2 na Argentina. Mesmo inscrito no torneio, Arthur Cabral não deve atuar já que a equipe apresentou o elenco sem o atleta nas redes sociais.