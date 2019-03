Arthur estreia pelo Palmeiras e faz gol de empate com o Novorizontino

Arthur, ex-Ceará, foi responsável direto pelo empate do Palmeiras com o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na sua estreia pelo time alviverde, o atacante entrou em campo e marcou contra o adversário, garantindo o resultado de igualdade para o Verdão, que estava perdendo.

O atacante foi inscrito no Paulistão nesta semana e ainda não tinha feito nenhuma partida oficial pelo clube paulista até então. Arthur foi um dos destaques do Ceará em 2018 e artilheiro da equipe. Isso chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou e o trouxe após o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Arthur acabou se lesionando e só conseguiu fazer sua estreia neste sábado (23).

O Palmeiras perdia para o Novorizontino, por 1 a 0, gol de Cléo Silva, quando o técnico Luiz Felipe Scolari substituiu Borja por Arthur. O atacante entrou em campo e foi logo marcando. No final da partida, terminada em 1 a 1, ele ainda teve a chance de marcar mais um, decretando a virada alviverde. Mas acabou não finalizando bem.

Arthur terá nova chance de jogar na partida de volta das quartas de final, que será na próxima terça-feira (26), na Arena Palmeiras, contra o mesmo Novorizontino.