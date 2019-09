Não demorou para o atacante Arthur Cabral marcar o primeiro gol com a camisa do Basel FC. Na tarde desta quarta-feira (25), o centroavante abriu o placar no duelo contra o FC Zurich, em partida disputada no estádio St. Jacob Park, casa do Basel, e válida pelo Campeonato Suíço. O duelo ainda está em andamento.

Antes, Arthur já havia tido ótima atuação em goleada do time pela Liga Europa, com direito a assistência.

VEJA VÍDEO DO GOL