Arthur Cabral fala sobre futuro retorno ao Ceará e Felipe Jonatan faz pedido: "Me leva"

Amigos desde a adolescência, Arthur Cabral e Felipe Jonatan sempre interagem com páginas não-oficiais de torcedores do Ceará. Na última quarta-feira (1), o perfil Ceará Mil Grau publicou uma foto onde Babu aparece chorando pela saída de seu amigo Felipe Prior que foi eliminado do Big Brother Brasil na última terça (31) fazendo alusão em como teria se sentido com a saída de Arthur do Vovô. Em resposta, o atacante afirmou que irá retornar ao clube (um dia) e viu seu ex-companheiro Felipe Jonatan pedir para que o lavasse junto.

Perfil bastante humorista, a página Ceará Mil Grau publicou uma foto onde o participante Babu chora pela saída de Felipe Prior do Big Brother Brasil, eliminado na última terça-feira (31). Na legenda, a página faz referência ao choro do carioca lembrando a saída de Arthur Cabral do Ceará, quando se transferiu ao Palmeiras após o fim do Brasileirão da Série A em 2018. Em resposta, o agora jogador do FC Basel, da Suíça, respondeu afirmando que irá retornar ao Alvinegro de Porangabuçu e viu seu ex-companheiro de equipe pedir que o leve junto.

Chora não, ele volta", escreveu o atacante de 22 anos.

Em resposta a Arthur, outro jogador revelado pelo Vovô também comentou. Felipe Jonatan foi vendido ao Santos no início de 2019, pouco depois do goleiro Everson ter trocado o Vovô pelo Peixe.

Quando voltar me leva", pediu o lateral-esquerdo.

Felipe Jonatan e Arthur Cabral jogaram juntos em várias oportunidades com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu. Além de terem jogados juntos no Sub-17 e Sub-20 do Vovô, ambos também tiveram grandes atuações pelo time principal. Em 2018, Arthur terminou a temporada como vice-artilheiro do Brasil com 24 gols. Já Felipe Jonatan, que fez sua estreia na Primeira Divisão daquele ano, só marcou seu primeiro tento em 2019 pela Copa do Nordeste.