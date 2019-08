Arrascaeta agrade carinho da torcida do Ceará após golaço: "Obrigado, respeito muito o Vozão"

A torcida do Ceará protagonizou um grande espetáculo na partida contra o Flamengo, neste domingo (25), e lotou a Arena Castelão. Em campo, o resultado não foi o esperado, com um revés por 3 a 0 para o Rubro-Negro. No entanto, todo o estádio acompanhou o placar ser fechado com um golaço de bicicleta de Arrascaeta, aos 51 do segundo tempo. O lance foi aplaudido pela multidão de quase 51 mil espectadores, incluindo os torcedores alvinegros, e emocionou o meia uruguaio, que agradeceu nas redes sociais.

"Obrigado, respeito muito o Vozão", publicou no twitter.

A pintura não foi a primeira da carreira do jogador. Em 2018, pelo Cruzeiro, Arrascaeta também protagonizou uma jogada que chegou até a concorrer ao Prêmio Puskas, conquistado pelo egípcio Salah, do Liverpool. O curioso é que o golaço foi contra o América/MG, time então dirigido pelo técnico Enderson Moreira, que está no Vovô. O uruguaio revelou que nunca havia sido aplaudido pela torcida rival e explicou a escolha pela finalização após cruzamento do lateral Rafinha.

"Eu falo para ele (Rafinha) jogar no segundo pau, mas ela veio muito alto e eu estava sozinho, então tentei fazer aquilo e deu certo", explicou. "Na verdade, isso (aplauso da torcida do Ceará) mostra o respeito que tem dos torcedores com os jogadores", completou.

Com o resultado, o Flamengo assume a liderança da Série A do Brasileiro, com 33 pontos. O Vovô ocupa a 13ª posição, com 20.