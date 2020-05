Argentina: infectologista pede retorno do futebol em dezembro

O Governo da Argentina deve endurecer os planos de retorno do futebol no país. As recomendações são do infectologista Eduardo López, consultor oficial do presidente Alberto Fernández na luta contra o novo coronavírus.

Um dos pontos avaliados pelo profissional é a influência da temperatura na transmissão da covid-19. O número ideal para conter o contágio é de 27º C, algo difícil até o fim do ano.

"Acho que não teremos esse cenário até dezembro, então dezembro me parece um mês de segurança", afirmou em entrevista neste sábado (2).

Segundo o especialista, "para o retorno do futebol, o coronavírus deve ser um vírus ocasional de contágio e é preciso que o número de casos atinja uma taxa inferior a 1% ao dia". Os últimos dados do Ministério da Saúde apontavam 229 mortes e 4.530 infectados.

"Se o vírus não tem uma queda clara, você não pode começar a planejar nada. Hoje não é viável ter futebol e, no momento, nenhum treinamento também deve ser feito", afirmou. As declarações ocorrem logo após a Associação de Futebol Argentino (AFA) confirmar o fim da temporada 2019/2020.

Na lista de esportes com alto risco de contaminação, o Governo trabalha com futebol, rúgbi, basquete e hóquei na grama. Os estudos apontam que todos têm espaços com alta possibilidade de contágio como: vestiário, banheiros, locais para palestras técnicas, salas de jantar e ônibus para delegações.