Argel garante não poupar elenco do Ceará no começo da temporada e anuncia estreia de Sóbis

Prestes a estrear em 2020 em uma partida oficial, o técnico do Ceará, Argel Fucks, garantiu que não irá poupar o elenco neste início de temporada, lançando à campo neste domingo (26), diante do Freipaulistano, pela Copa do Nordeste, o que tem no melhor no elenco.

"Não gosto de poupar equipe. Principalmente nesse 1º momento, porque precisamos dar minutagem pros jogadores. Sou da opinião que, quanto mais repetir um time, melhor ele fica. Vamos colocar o que temos de melhor", avisou o treinador durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (24).

Dessa forma, Fucks tem o time praticamente confirmado para a partida de domingo, restando a definição do atleta Mateus Gonçalves, que ainda não foi regularizado no BID da CBF. Na coletiva, indicou que o centroavante Rodrigão deve ser o titular na estreia, com Rafael Sóbis entrando no decorrer do jogo.

"A intenção era usar o Sóbis só no jogo de quarta. Mas como ele tá muito bem, pode até sair jogando nessa partida de domingo. É um jogador versátil, conheço bem ele. Certamente, vai entrar na partida", garantiu o técnico.

Confira o provável time titular

(4-2-3-1) - Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho; Vinicius; Felipe Silva; Rogério; Rodrigão.

Para o treinador, os 12 reforços que o Alvinegro trouxe monta um elenco de muita qualidade que precisa ganhar confiança e entrosamento para atingir as expectativas lançadas sobre ele.

"A partir do momento que você faz os tipos de contratações que fizemos, os jogadores entenderam e compraram a ideia. Confiaram na diretoria e na comissão técnica. Montamos um grupo homogêneo, com 2 ou 3 jogadores pra cada posição", disse o comandante do Vovô.

Uma das posições mais problemáticas do Ceará em 2019, a lateral esquerda perdeu João Lucas mas ganhou Bruno Pacheco, além de dois jovens da base que devem ganhar espaço no grupo, de acordo com Fucks.

"O Carlos pode jogar nessa posição, como já jogou comigo. Mas nesse primeiro momento queremos dar chance ao Kelvin e ao Matheus Farias, pra valorizar o trabalho da base. Por isso não trouxemos um 2º lateral. Não queremos que os garotos sejam a solução, mas, às vezes, são", disse Argel.