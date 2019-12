Argel Fucks vibra com permanência do Ceará e projeta 2020: "Ganhar tudo"

O ano de 2020 já é realidade no Ceará Sporting Club. Após evitar o rebaixamento para a Série B na última rodada do Brasileirão, a diretoria alvinegra se articula para iniciar o planejamento da próxima temporada o quanto antes, com foco no Campeonato Cearense. O técnico Argel Fucks prometeu uma equipe brigando pelo título de todas as competições que disputar e admitiu que a campanha foi abaixo do nível do time alvinegro.

"Um clube do tamanho do Ceará, com a estrutura que tem, não pode ter um problema desses com quatro técnicos. Precisamos de ajustes, alguns jogadores vão sair. Temos obrigação de ganhar a Copa do Nordestre, Estadual e ainda tempos o Brasileiro, que é muito difícil, mas precisamos trabalhar e ganhar tudo. É uma responsabilidade muito grande, precisamos sair da zona de conforto. Sobre a diretoria, precisamos nos organizar melhor, priorizar toda competição e vamos jogar o Estadual com o que temos de melhor. Com dois jogadores de qualidade para cada posição", explicou o comandante.

A frente do Vovô, Argel somou apenas dois pontos em três jogos: empates com Athletico/PR e Botafogo, derrota para Corinthians. O comandante ressaltou que o plantel necessita de atacantes e vai buscá-los no mercado, mas afirmou que vai analisar o desempenho de Bergson e Felippe Cardoso ao longo da temporada.

"Vamos ao mercado. O clube é saudável financeiramente, tem o salário em dia dos funcionários, então vamos buscar esses jogadores. Nós tivemos três (atacantes): Galhardo, que pode jogar de 9, mas não é, Felippe e Bergson, que tiveram oportunidades. Vamos fazer a avaliação interna para saber o que precisamos. Tem jogadores que estão acabando contrato, uns serão aproveitados. Vamos ter uma equipe que represente a imensa torcida e seja competitiva em cada torneio", afirmou.

Com o encerramento do Brasileirão, a delegação do Ceará se reapresenta no dia 6 de janeiro de 2020 no CT de Porangabuçu. A atividade está prevista para às 15 horas.