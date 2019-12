Argel Fucks questiona preconceito da arbitragem contra times nordestinos: "2 pesos e 2 medidas"

Após a derrota do Ceará por 1 a 0 contra o Corinthians no Brasileirão nesta quarta-feira (4), o técnico alvinegro Argel Fucks reclamou bastante da arbitragem desta noite na Arena Castelão. Em lance polêmico na área, Leandro Carvalho levou falta de Fágner, e o árbitro Rafael Traci conferiu no monitor do VAR, marcando toque no braço do meia no início da jogada. Em seguida, Lima foi expulso por falta no lateral direito do time paulista, levando o 2º amarelo no jogo e sendo expulso. Na coletiva depois da partida, o treinador questionou a CBF e a escolha da arbitragem para os jogos.

"Hoje era pra ter um árbitro FIFA aqui pra apitar um jogo desses. Será que não dá pra CBF mandar? Certamente, amanhã (Grêmio x Cruzeiro), terá um. Temos que jogar contra a arbitragem. Só tem 2 times brigando, Gaciba. Por que no Cruzeiro teve? Por que time grande não pode cair? Por que no jogo aqui contra o Athletico/PR não apitou um FIFA?. Sempre o mais pobre paga mais, é prejudicado? O rico nunca acontece nada? Dá pra desconfiar a partir do momento que não tem árbitro FIFA. Um bandeirinha FIFA já é alguma coisa. Hoje, nem isso teve", falou Fucks.

Com um a menos, o Vovô não suportou a pressão que o Timão lançou, levando o gol minutos depois. De acordo com Argel, uma expulsão é uma das únicas coisas que um técnico não consegue se preparar antes de uma partida.

"A partir do momento que tem um jogador expulso, principalmente num jogo como esse, fica mais difícil. O adversário circula a bola, tem o poder do jogo Mesmo assim, fomos organizados, colocamos 2 linhas de 4. Tivemos que tirar o Cardoso e colocar o Chico pra ter marcação na direita. E levamos gol na bola aérea. A responsabilidade é coletiva, principalmente minha, que sou o treinador. A única coisa que o treinador não consegue se preparar é ter um jogador expulso", falou o comandante alvinegro.

Fucks também afirmou que a arbitragem no Brasil é tendenciosa, questionando o possível pênalti sobre Leandro Carvalho. Para o técnico, as equipes do Nordeste são prejudicadas neste Campeonato por preconceito.

"O lance do Leandro pra mim é pênalti claro. Nós vimos no início da jogada que a bola foi no ombro. Tem alguma coisa com os times nordestinos, não é possível. O Fágner derruba o Leandro com a perna, então é pênalti. A arbitragem, de um lado, é tendenciosa. No lance do Lima, a arbitragem não foi ao VAR. São 2 pesos e 2 medidas. Será que é porque ninguém quer um time nordestino na Série A?", reclamou Argel.

Contra o Botafogo, na próxima e última rodada do Brasileiro, o Alvinegro não conta com 3 jogadores, sendo um deles João Lucas, único lateral esquerdo do elenco. Para sua posição, Fucks já sabe quem vai jogar: Cristovam.

"Cristovam foi bem contra o Palmeiras. O Brock também tem condições de jogar na esquerda. Temos que esperar por amanhã pra saber o que vamos precisar no Rio de Janeiro, se vamos precisar de uma vitória ou de um empate" falou também o técnico sobre o confronto entre Grêmio e Cruzeiro. Caso a Raposa vença, lança o time cearense na zona de rebaixamento. O Vovô tem 38 pontos na tabela de classificação.

