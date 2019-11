Argel Fucks explica troca do CSA pelo Ceará: "Desafio diferente"

Após a vitória de 1 a 0 do CSA-AL sobre o Cruzeiro, na última quinta-feira (28), Argel Fucks anunciou a saída do clube alagoano e foi anunciado como novo técnico do Ceará. Em sua despedida, o treinador explicou o motivo de ter deixado o time de Maceió para comandar a equipe cearense que também está na luta pela permanência na Série A do Brasileirão.

"A gente sai com o dever cumprido, de portas abertas, agradece o apoio do torcedor, do clube, mas é um projeto diferente. Já houve um convite muito forte em outubro e agora o convite é mais forte ainda. E a gente entendeu, juntamente à minha comissão técnica, que era o momento de irmos para um desafio diferente. Eu gosto desse tipo de desafio, foi isso que a gente fez e a gente sai daqui deixando o time vivo na competição", afirmou.

Em outubro, o gaúcho fora procurado para comandar o Alvinegro de Porangabuçu logo após a saída de Enderson Moreira. Na época, Argel não aceitou a proposta e teve seu contrato renovado com o CSA.

Na tabela, O Ceará ocupa a 16ª posição com 37 pontos, cinco a mais que os alagoanos, com 32 em 18º. Nos próximos jogos, o Vovô enfrenta Athletico-PR, Corinthians e Botafogo enquanto Azulão duela com Bahia, Chapecoense e encerra a temporada diante do São Paulo.

"(A gente) vai também num desafio lá no Ceará que é grande, também brigando por uma permanência na Série A e a gente sai daqui satisfeito com o nosso trabalho porque quando chegou, há seis meses, o CSA era rebaixado virtualmente e conseguimos dar uma volta na situação", disse.

O novo técnico alvinegro comentou sobre sua renovação contratual com o time alagoano em outubro e afirmou que não havia nenhuma clásula impedindo sua saída.

"Futebol é assim. Profissional, dinâmico, tem isso, principalmente quando você tem um contrato onde não tem cláusulas que te prendem, nem de um lado e nem do outro. É um acordo. Isso até quando você entender que esse acordo tem que ser cumprido. A gente sempre deixou a diretoria do CSA à vontade, eles também nos deixaram da mesma forma. É um até logo, faz parte do futebol. Daqui a pouco a gente se encontra. O mais importante foi o tempo, seis meses para um treinador na Série A do Brasileiro é uma eternidade, mas vida que segue. O mais importante é deixar o agradecimento a todos", concluiu.

Argel Fucks será apresentado oficialmente como novo treinador do Ceará na tarde desta sexta-feira (29), às 16h , na sede do clube, em Porangabuçu. Logo após, às 17h, o gaúcho comanda o primeiro treino do alvinegro.

No sábado (30), o Ceará recebe o Athletico-PR, às 19h, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão.