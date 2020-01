Argel Fucks esboça time titular do Ceará pela 1ª vez em 2020; confira

O técnico Argel Fucks montou o time titular do Ceará pela 1ª vez neste ano com os novos reforços, nesta segunda-feira (13), em Porangabuçu. Os 11 jogadores foram: ‪Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Felipe Silva, Mateus Gonçalves e Rogério; Rodrigão. São 6 recém-chegados na equipe principal.

A equipe reserva foi montada por: Richard, Eduardo, Klaus, Brock e Kelvin (base); William Oliveira, Juninho Quixadá e Vinícius; Wescley, Leandro Carvalho e Bergson.

O atacante Rafael Sóbis chegou em Fortaleza pela manhã e veio ao campo, mas não treinou com o restante do elenco.‬ O reforço foi para a academia realizar trabalho de musculação.

O 1º jogo do Vovô no ano é contra o Frei Paulistano, às 16h do domingo (26), pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão.